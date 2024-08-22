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23 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:01

Yolunuza bakın, hedeflerinize odaklanın! Peki, 23 Ağustos Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kişisel hedeflerine odaklanmalısın. Belki de dikkatini çokça dağıtan yakın çevrenden biraz uzaklaşabilirsin. Bu dönemde her zamankinden çok daha bilinçli ve dengeli bir şekilde hareket etmelisin. Mars ile Venüs arasındaki kare açının olumsuz etkisine karşı mücadele etmenin tek yolu bu. İç sesine kulak ver, çünkü geçmişten ders alarak ileriye doğru sağlam adımlar atmanın zamanı geldi. 

Tam da bu noktada odaklanman gereken yegane konu hedeflerin olmalı. Çevrendeki dedikodular, basit olaylar ve söylentilere kulaklarını tıkamalısın. Çünkü senin yolunda Büyük başarılar var. Tabii ilerlemeyi kucaklamalı ve cesaretini toplamalısın! Bu sayede hem iş hayatını hem de özel hayatını düzene sokabilirsin. 

Zihninde önemli farkındalık yaratacak Chiron'un desteğiyle özüne döneceksin. Kendin için bir şeyler yapmak, hedeflerin ve ideallerin doğrultusunda ilerlemek sana güç verecektir. Görünen o ki  özlediğimiz Aslan burcu başarıyla sahalara geri dönüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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