23 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yoğun ve güçlü duygularla dolu olacaksın. Bu da özellikle romantik ilişkilerinde beklenmedik çıkışlara neden olabilir. Ani parlamalar, zamansız öfke krizleri ve duygusal dengesizlikler... Mars ile Venüs'ün kare açısı neyi gerçekten istediğini ve arzuladığını anlamanın zorlaştırabilir. Tam da bu noktada kendine dönüp iç dünyana odaklanmalısın. Belki de bir süredir iç sesine kulak vermiyordun, şimdi bunun tam zamanı!

Bu Cuma gününün ikinci yarısına yalnız geçirmek iyi bir fikir olabilir. Bu sayede Chiron'un iyileştirici enerjisinin de desteğiyle kalbinin sesini dinleyebilirsin. Hem iş hem de özel hayatında yönünü belirleyebilirsin. Zira bugün yönünü belirlemeden ve ne istediğinden emin olmadan attığın adımlar seni yanlışa sürükleyebilir. Aldığın riskler ise zararın habercisi olabilir.

Tüm bunların dışında sağlığınla ilişkili güzel haberler alabilirsin. Bir süredir devam eden bir tedavi son bulabilir ya da tahlillerin temiz çıkabilir. Güzel haberlerle mutluluğa odaklanmalısın. Belki de senin için yeni ve daha iyi bir dönem başlıyordur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...