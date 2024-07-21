22 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal konuları bir kenara bırakıp daha rasyonel olmaya ne dersin? Özellikle de Güneş'in Aslan burcunda konumlanması ile birlikte maddi konularda cesur adımlar atabilirsin. Risk alabilir, sınırlarını zorlayabilir ve ani alım satım kararlarıyla finansal özgürlüğünü artırabilirsin. Görünen o kim bugün çok kazanacak, çok da kazandıracaksın. İş hayatında finansal başarılar seni bekliyor. Gelirini ve öz kaynaklarını artırmak için yeni yollar keşfedebilirsin. Bugün gözün açık, elin çabuk olmalı!

Gelelim, günün ikinci astrolojik olayına. Bugün Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının en önemli etkisi ise hayalcilikten uzak durmanı sağlaması olacak. Ayaklarını yere sağlam basmak sana iş hayatındaki başarılarının ötesinde duygusal başarıları da getirecek. Mesela aşk hayatında, güven ve sadakat ön planda olacak. Partneriden sadece duygusal destek değil, mental destek de bekleyeceksin. İlişkinizi tüm detayları ile gözden geçirerek eksikleri tespit edebilirsin. Aşktan ziyade uyumun da önemli olduğunu unutmamalısın. Üzülerek söylüyoruz ama gerekirse ondan vazgeçmelisin. Ama şunu da bil daha iyisi kapıda! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...