22 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün astrolojik anlamda güçlü etkilerin altında zihnin beslenecek. Özellikle Güneş'in Aslan burcunda konumlanması sana yaratıcı enerjiler getirecek. Bu dönemde içindeki enerjiyi ve çocuğu ortaya çıkarmalısın. Hayatın akışına kapılmalı, neşe dolu anlar yaşamalısın. Hayallere kapılmak, sınırları aşmak ve daha fazlasını istemek için harika bir gün. Çocuk yanlarınla, güçlü ve lider yanlarını bir araya getir. Zira seni sen yapan özellikler bunlar! Farklı olmanı sağlayan her şeyle birlikte hedeflerine ulaşmak üzeresin.

İşte tam da bu noktada, Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının desteğiyle hayal gücün zirvedeyken cesur da olmalısın. Bu aralar sık sık kendini sahnede gibi hissedebilirsin. Eğer abartıya kaçamazsan, kendini göstererek başarı elde edebilirsin.

İş hayatında başarı getirecek duruşun, romantik ilişkilerini de hareketlendirebilir. Yerinde duramayan halin partilerini heyecanlandırabilir. Açıkçası onu kendine hayran bırakmak üzeresin. Kendin olmanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...