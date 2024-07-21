22 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kararsızlık ve karamsarlıktan uzaklaşacaksın. Güneş'in Aslan burcunda konumlanması iletişim becerilerini resmen zirveye taşıyacak. Bu dönemde kendini ifade etme konusunda cesur, girişken ve yaratıcı olacaksın. Kendini net bir şekilde ifade edecek, sınırlarını belirleyecek ve kararlı olacaksın. Seni sen yapan değerlere korumanın tam zamanı.

İşte tam da bu noktada sezgilerin devreye girecek. Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının da desteğiyle, doğru anda doğru kelimeleri bulacak ve insanları etkileyeceksin. Yazılı veya sözlü iletişimde başarı elde edeceksin. Bu nedenle iş hayatında iletişime önem vermelisin. Bugün özellikle finansal süreçleri yönettiğin proje basamaklarına odaklanmalı tavsiye etmeliyiz.

Biraz da aşk... Hayatının pek çok alanında gösterdiğin kararlı tutumu, aşk hayatında da göstermelisin. İlişkinin seyrini buna göre belirlemelisin. İstediğini yapmalı, istediğini yaşamalı ve haftaya tamamen kendin olarak başlamalısın. Görünen o ki bu hafta seni güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...