22 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün biraz duygusal olabilirsin. Zira Güneş'in Aslan burcunda konumlanması ailevi sorunların çözümüne ışık tutacak. Sen ise aile bağlarını güçlendirme ve evini güzelleştirme isteği duyacaksın... Belki sevdiklerinden özür dileyecek ya da özür duyacaksın. Tabii haliyle bu durum aile bağlarını güçlendirecek. Sevginin seni sarmasına izin vereceksin. Hatalar ne kadar büyük olursa olsun, içine ısıtacak ve huzur bulmanı sağlayacak sevdiklerine dokunmalısın.

İşte tam da bu noktada Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının etkisini hissedeceksin. Sevdiklerinle empati kuracak, aile üyelerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayacaksın. Bu sırada geçmiş ile yüzleşme fırsatı da bulabilirsin. Eteğindeki bütün taşları dökmenin zamanı geldi. Ne diyelim bugünün sonunda resmen hafifleyeceksin!

Tüm bu enerjiler iş hayatına da yansıyacaktır. Huzur bulmuş ruhun, haftanın henüz ilk anlarından itibaren her zamankinden daha verimli olmadı sağlayacaktır. Böylece iş hayatında kendini gösterme fırsatı elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...