22 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün dolunayın devam eden etkileri ve Güneş'in desteği ile duygusal meselelere odaklanabilirsin. Zira, Güneş'in Aslan burcunda konumlanması iç dünyana dönemeni sağlayacak. Bu dönemde kendini dinlemek, isteklerine odaklanmak ve kalbinin götürdüğü yolda yürümek seni her zamankinden çok daha fazla mutlu edecek. Bu sayede ne yaşarsan dolu dolu ve yüksekten hissederek yaşayacaksın. Belki de gün içinde daha tutkulu bir aşk, daha fazla romantizm ya da daha büyük başarılardan söz ediyor olacağız.

Sezgilerine güven... Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının da desteği ile yaşadığın içsel farkındalıklar, yolunu aydınlatacak. Böylece ne istediğini bilen, kendinden emin bir duruş sergileyeceksin. Bu da özellikle iş hayatında sana başarı getirecek. Uzun zamandır kariyer odaklı yaşadığın hayatında, beklentilerinin ötesinde gelişmeler yaşayacaksın. Pozisyon değişikliğinden ziyade, radikal ve anlık bir karar ile iş değişikliği hatta kariyer değişikliği de yapabilirsin.

Bu arada aşkı ve duygularını da ihmal etme. Çünkü bu dönemde en çok aşka ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...