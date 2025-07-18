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22 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 22 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.07.2025 - 14:50

22 Temmuz 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 210 TL

Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 210 TL

  • Namlı Siyah Zeytin 1000 gr 139 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 269 TL

  • Arbella Makarna Çeşitleri 500 gr 19 TL

  • Tat Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL

  • Tat Superfoods Keten Tohumu 500 gr 34,50 TL

  • Tat Superfoods Karabuğday 500 gr 34,50 TL

  • Dardanel Sardalya Zeytinyağlı 125 gr 49,50 TL

  • Ülker Teremyağ Paket Margarin 3x250 gr 90 TL

  • Tamek Domates Rendesi 675 gr 27,50 TL

  • Lokman Geleneksel Çilek Reçeli 1000 gr 82,50 TL

  • Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 gr 75 TL

  • Chef Alberto Lavaş Tortilla 420 gr 29,50 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 gr 139 TL

  • Gusto Çikolata Kremalı Kruvasan 45 gr 9,75 TL

  • Güzin Pul Biber 250 gr 59 TL

  • Torku Sirke Üzüm 5 Litre 135 TL

  • Nevbağ Temizleyici Sirke 2 Litre 27 TL

  • Muhler %100 Limon Suyu 250 ml 24,50 TL

  • Pakmaya Magnolia Puding 125 gr 24,50 TL

  • Dr. Oetker Cheesecake Yap 250 gr 59,50 TL

  • Işıl Tuz Salamura Tuz 1500 gr 10,50 TL

  • Tamek Ketçap 600 gr - Mayonez 540 gr Set 87,50 TL

  • Kent Boringer Topping Sıvı Sos Çeşitleri 300-325 gr 50 TL

  • Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 50 TL

  • Gülsan Gurme Sos 49,50 TL

  • Calve Burger Sos 64,50 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

AVOYA Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 ml 74,50 TL

AVOYA Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 ml 74,50 TL

  • Freşa Sakız Aromalı Gazoz 6x200 ml 75 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 250 ml 17,50 TL

  • Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2,5 Litre 57,50 TL

  • Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 Litre 39,50 TL

  • Doğanay Gurme Acılı Şalgam Suyu 2 Litre 49,50 TL

  • Kızılay Limonata 1 Litre 27,50 TL

  • Kızılay Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Litre 27,50 TL

  • Performans Multivitaminli Şekersiz Enerji İçeceği 500 ml 27,50 TL

  • Sırma Mango ve Mürver Çiçeği Aromalı, Şeftalili Mineralli Gazlı İçecek 1 Litre 35 TL

  • Pin Drinks Çilek Vanilya Aromalı Beyaz Çaylı Soğuk Çay 36,50 TL

  • Nescafe Ice Hazır Kahve Çeşitleri 10'lu 55 TL

  • Fiskobirlik Dökme Siyah Çay 500 gr 75 TL

  • Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 55 TL

  • Fiskobirlik Nuga Kakaolu & Sütlü Fındık Kreması 350 gr 99 TL

  • Torku Tam Keyfim Çikolata Kaplamalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x84 gr 59 TL

  • Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 176 gr 35 TL

  • Keyifçe Zarlı Kaju 300 gr 219 TL

  • Master Nut Kabuklu Fıstık 250 gr 32,50 TL

  • Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 55 gr 39 TL

  • Rixy Mısır Çerezi 135 gr 34 TL

  • Eti Crax Peynir&Soğan Aromalı Kraker 50 gr 12,50 TL

  • Forslu Akide Şekeri 31 TL

Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL

Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL

  • Aynes %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 129 TL

  • Gedik Piliç Döner 700 gr 169 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr 42,50 TL

  • Banvit Dilimli Piliç Sucuk 400 gr 59,50 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 69 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Anka Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 1000 gr 149 TL

  • Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Anka Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL

  • Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL

  • Sek Tam Yağlı Süzme Yoğurt 400 gr 45 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 47,50 TL

  • Sütbanım Tereyağı 1000 gr 299 TL

  • İçim Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt 69 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

  • Teksüt Krem Peynir 270 gr 49,50 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 99,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 6,50 TL

  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 59,50 TL

  • Nilky Bademli İçecek 500 ml 39,50 TL

  • Akdo Çilek&Sade 680 ml / 500 gr 125 TL

  • Kidy Şeftalili Buz 60 ml 5 TL

  • Belizi Kurabiye Hamuru 500 gr 79,50 TL

  • Sek Çilekli Quark 140 gr 27,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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