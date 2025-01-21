22 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sevdiğin insanlardan güç almalısın. Gergin ve sinirli bir ruh haline bürünebilirsin... Aman dikkat, öfke haline kapılıp biraz kontrolü de kaybedebilirsin. Zaten bu yüzden sevdiklerinle zaman geçirmeli ve güzel duygulara odaklanmalısın. Özellikle romantik yakınlaşmalar ve gönül işleri sana kendini iyi hissettirecektir.

Değer görmek isteyeceksin! Etrafındaki insanlar tarafından daha fazla desteklenmek ve önemsenmek gündeminde yer alacak. Sevgi ve samimiyetten besleneceksin. Bu aşamda belki de iş ve kariyer hayatına dair kararları yarına bırakabilirsin. Hatta ortakların ve iş birliği yaptığın kişilerle yüz yüze görüşmemeyi tercih edebilirsin.

Geri plana çekilmek, dengeyi bulmak için harika bir yol! Fakat bu sinirin kaynağını da bulmalısın. Seni kızdıran ve üzen olaylardan da kişilerden de uzaklaşma zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...