22 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün manevi anlamda güçlü ve inançlı olduğun bir gün olabilir. Venüs ve Satürn'ün gökyüzünde buluşması, senin hayatına felsefi ve manevi bir dönüşüm getiriyor. Bu kavuşum, senin iç dünyanda derin bir arayış başlatıyor. Söz konusu arayışın sonucunda ise kendini daha iyi tanıyacak ve manevi değerlerini yeniden keşfedeceksin. Bunun için hafta sonu ruhani şeylere ve inançlarına yönelmen gerekebilir.

Tam da bu noktada bugün, aşk hayatında ve sosyal çevrende de derin manevi bağlara ve ortak değerlere öncelik verebilirsin. İlişkilerinde, sadece fiziksel çekimden çok daha fazlasını arayacaksın. Sevdiğin kişiler ile aranda derin bir manevi bağ oluşturmak ve ortak değerler üzerine bir ilişki kurmak senin için her zamankinden daha önemli bir hale gelebilir. Ortak akıl, inanç ve düşünce sistemine yönelebilirsiniz... Sahi bu sıralar sağlığın ne durumda? Zihinsel ve fiziksel olarak kendini genişletmek için maceraperest aktivitelere yönelebilirsin. Bu dönemde, yeni sporlara başlamak, doğa yürüyüşleri yapmak veya yeni bir hobi edinmek gibi aktivitelerle hem bedenini hem de zihnini genişletebilirsin. İbadete ve arınmaya yönlenmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...