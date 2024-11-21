22 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ani bir kararla sosyal çevrende ve ilişkilerinde değişiklik yapabilirsin. Pek çok kez sorumluluğunu, duygusal yüklerini ve dertlerini üstlendiğin ilişkiler için artık bir şey yapmak istemeyebilirsin. Bunu bir pes ediş değil de ara vermek olarak nitelendirebilirsin. Ancak bize soracak olursan, gökyüzündeki bu ani değişikliklerin etki ettiği temizlik kalıcı olacak!

Haliyle bazı dostluklar, aşklar veya ortaklıklar bitecek. Noktayı koyduğun anda güçleneceğin ve tazeleneceğin ise aşikar. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkacak... Hatta mevcut bağlarından daha sağlam ve güçlü bağlar kurmak adına harekete bile geçeceksin.

Görünen o ki senin için yenilenme süreci düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde başlayacak. Bu durum profesyonel hayatına da yansıyacak. Duygusallıktan arınıp mantıksal düşünceleri takip edecek ve rekabete hazır olduğunu göreceksin. Şimdi rakiplerinin geri çekilme vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...