22 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yeni fikirlerinle etrafındaki insanlara ilham olmak için son derece heyecanlı ve aceleci olacaksın. Toplumsal anlamda güçlü görevler üstlenecek, öğretici bir kimlikle ön plana çıkacaksın. İhtiyacı olanlara elini uzatacak, yardımlaşma ve dayanışmadan güç alacaksın.

Tam da bu noktada gönüllü işlere, vakıf çalışmalarına ve sosyal sorumluluk projelerine imza atabilirsin. Bunun için birtakım hukuksal mücadelelere de hazır olmalısın. Etrafındaki insanların hayatına güzellik ve denge getireceksin. Yaptıkların geniş bir kitle tarafından takdir görürken, sana da manevi anlamda güç verecek.

Evrenin cömertliği ile tanışmaya hazır ol! Verdiğini alacak, hayatın sana sunduğu güzelliklerle baş döndüren anlar yaşayacaksın. Romantik bir aşk, sonsuz bir dostluk ve kıymetli kısmetler kapında. Hem iş hem de aşk hayatını olumlu yönde etkileyecek tatlı tesadüfler seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...