22 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün sağlığına odaklanmalısın. Kendine, bedensel ve ruhsal sağlığına ilişkin konuları gözden geçirmelisin. Bir süredir kendinle ilgili ihmal ettiklerini önceliğin haline getirmelisin. Özellikle iş hayatına odaklanarak ilerlediğin yoğun dönemden çıkmanın zamanı geldi.

Tabii bunun için bugüne dek yaptıklarını değerlendirmek iyi bir başlangıç olabilir. Zira sen elinden gelenin fazlasını yaptın. Şimdi rekabetin, sorunların ya da son kararların verildiği anı izlemelisin. Bu aşamada haklılığın ve başarılarınla ödüllendirilebilirsin. Ancak beklediğin karşılığı alamazsan, gitme vakti olduğunu da kabul etmen en iyisi olacaktır. Böylece değişim seni yeni ve güzel olana yönlendirecektir. Ama yine de büyük resmi görmek için bir adım da olsa önce geri çekil!

Biraz da aşktan söz edelim! Duyguların biraz karışabilir. İniş çıkışlar yaşayacağın güne biraz daha nötr yaklaşmalısın. Düşüncelerini mantık ile birleştirerek kendini koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...