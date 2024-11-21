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22 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

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22 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
21.11.2024 - 19:01

Sağlığınız ve kendiniz için bir şeyler yapın! Peki 22 Kasım Cuma gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sağlığına odaklanmalısın. Kendine, bedensel ve ruhsal sağlığına ilişkin konuları gözden geçirmelisin. Bir süredir kendinle ilgili ihmal ettiklerini önceliğin haline getirmelisin. Özellikle iş hayatına odaklanarak ilerlediğin yoğun dönemden çıkmanın zamanı geldi. 

Tabii bunun için bugüne dek yaptıklarını değerlendirmek iyi bir başlangıç olabilir. Zira sen elinden gelenin fazlasını yaptın. Şimdi rekabetin, sorunların ya da son kararların verildiği anı izlemelisin. Bu aşamada haklılığın ve başarılarınla ödüllendirilebilirsin. Ancak beklediğin karşılığı alamazsan, gitme vakti olduğunu da kabul etmen en iyisi olacaktır. Böylece değişim seni yeni ve güzel olana yönlendirecektir. Ama yine de büyük resmi görmek için bir adım da olsa önce geri çekil! 

Biraz da aşktan söz edelim! Duyguların biraz karışabilir. İniş çıkışlar yaşayacağın güne biraz daha nötr yaklaşmalısın. Düşüncelerini mantık ile birleştirerek kendini koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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