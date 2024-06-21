22 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Oğlak burcundaki dolunayla birlikte ruhsal ve manevi konularda önemli etkiler meydana gelebilir. Belki de bugün, iç dünyana yönelerek kendi bilinçaltını keşfetmenin zamanı gelmiştir... Geçmişten gelen duygusal yükleri ve travmaları gözden geçirmeye cesaretin var mı? Eğer cesaretini toplarsan ruhsal şifa arayışında huzuru bulacak ve gökyüzünün şifalı enerjisiyle dolup taşacansın.

Zira bu dolunay, manevi olarak derinleşmeni ve iç huzuru bulmanı sağlayacak. Bu dönemde yalnız kalmak ve meditasyon yapmak sana iyi gelecektir. Rüyalar ve sezgiler bu sıralar her zamankinden daha belirgin olabilir. Tam da bu noktada romantik ilişkinde duygusal derinlik ve anlayış arayışın artabilir. Partnerinle ruhsal ve duygusal olarak daha derin bir bağ kurabilirsin. Geçmişten gelen duygusal yaraları iyileştirmek için birlikte hareket etmeniz iyi olacaktır. Kendini her zamankinden sakin ve dingin hissettiğin bugünlerde ailenle de arandaki sorunları çözmelisin. Artık tüm sevdiklerinle yeni bir döneme başlamaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...