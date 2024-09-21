22 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün hane içinde her zamankinden çok daha adil ve eşitlikçi bir ortam yaratma çabası içindesine girebilirsin. Sevdiklerine eşit mesafede konumlanmak, herkesi aynı anda mutlu etmek ve ailevi konularda birtakım radikal değişiklikler yapmak gündeminde yer alabilir. Bu konuda sana güç veren Güneş'in Terazi burcundaki konum olabilir. Haliyle bugün aile ilişkilerinde denge ve huzur arayışın da artabilir.

İşte tam da bu noktada küslüklerin bitmesi gündeminde yer alabilir. Aile içindeki anlaşmazlıkları bitirerek tüm sevdiklerini bir araya getirebilirsin. Sevdiklerinle beraber mutlu olduğun anları birlik ve beraberliği inşa etmek için kullanabilirsin. Bu aşamada maddi konular ve mal paylaşımlarına ilişkin sorunları da çözmen gerekebilir.

Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı sana bu konuda güç ve daha da önemlisi duygularını bir kenara bırakarak adaleti sağlama cesareti verecektir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...