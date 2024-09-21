22 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde denge ve adalet arayışın her zamankinden çok daha da belirgin bir hale gelecek. Kendini sosyal çevrene ve iş ortamına karşı daha uyumlu hissetmek her günkinden önemli olabilir. Zira Güneş'in burcundaki konumu, kişisel imajını ve kendini ifade etme biçimini değiştirebilir. Bu sayede fedakar kişiliğinle ya da kararsızlıklarınla değil, netliğin ve dengenle ön plana çıkabilirsin.

İşte tam da bu noktada hayatında bazı şeylerin değişeceği kesin. Çünkü Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açılanma da senin için yeniden doğuşu sembolize ediyor. Yaşayacağın kişisel dönüşüm ile bulunduğun her ortamı güzelleştireceğine eminiz. Fakat adalet arayışının özellikle iş hayatında bazı kişileri rahatsız edebileceğini de unutmamalısın. Tek başına uyum sağlamaktan fazlasını yapmak isteyebilirsin ama dikkatli olsan iyi edersin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik anlamda da yakalayacağın denge ilişkinde sorunların çözümü olabilir. Partnerine karşı anlayışlı ve isteklerine yanıt veren hassas yaklaşımın aranızdaki bağları güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...