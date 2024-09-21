22 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kardeşlerin ve yakın çevrenle ilişkilerde her zamankinden çok daha uyumlu ve anlayışlı olma eğilimindesin. Açıkçası sana karşı yapılan bazı yanlışları dahi unutarak hareket edebilirsin. Güneş'in Terazi burcundaki konumu seni iletişimde denge arayışına yöneltebilir. Fakat bu denge senden ziyade karşı tarafı mutlu edebilir!

İşte tam da bu noktada bireysel düşünce yapısından uzaklaşarak kendinden çok sevdiklerini düşünmeye başlayabilirsin. İş ve kariyer konularını bir kenara bırakarak aile bağlarını güçlendirmeye odaklanabilirsin. Sosyalleşmek, yeni bağlar ve ilişkiler kurmak da önceliğin haline gelebilir.

Zihinsel sürçlerin de derinleşebilir. Düşünce tarzında önemli bir değişim yaşamanı sağlayacak olan Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı, seni sevgi dolu bir insan haline getirecek. Mutlulukların ve sevgin içine sığmayacak. Belki de tüm aileyi keyifli bir pazar kahvaltısında bir araya getiren sen olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...