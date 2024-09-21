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22 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 19:01

Düzeni sağlamak için neleri göz ardı edebilirsiniz? Peki 22 Eylül Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kardeşlerin ve yakın çevrenle ilişkilerde her zamankinden çok daha uyumlu ve anlayışlı olma eğilimindesin. Açıkçası sana karşı yapılan bazı yanlışları dahi unutarak hareket edebilirsin. Güneş'in Terazi burcundaki konumu seni iletişimde denge arayışına yöneltebilir. Fakat bu denge senden ziyade karşı tarafı mutlu edebilir! 

İşte tam da bu noktada bireysel düşünce yapısından uzaklaşarak kendinden çok sevdiklerini düşünmeye başlayabilirsin. İş ve kariyer konularını bir kenara bırakarak aile bağlarını güçlendirmeye odaklanabilirsin. Sosyalleşmek, yeni bağlar ve ilişkiler kurmak da önceliğin haline gelebilir. 

Zihinsel sürçlerin de derinleşebilir. Düşünce tarzında önemli bir değişim yaşamanı sağlayacak olan Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı, seni sevgi dolu bir insan haline getirecek. Mutlulukların ve sevgin içine sığmayacak. Belki de tüm aileyi keyifli bir pazar kahvaltısında bir araya getiren sen olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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