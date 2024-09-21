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22 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 19:01

İç huzur ve denge! Peki 22 Eylül Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iç huzur ve denge senin için her zamankinden çok daha kıymetli olacak. Geçmişi gözden geçirerek, duygusal yaralarını iyileştirme fırsatını bulacaksın. Aileni, geçmişini, belki partnerini ve kırgınlık yaşadığın dostlarını affetmeye odaklanacaksın. Tüm sevdiklerini bir araya getiren bağlayıcı güç olmayı başaracaksın. Tabii bunun için biraz da kontrolü eline alman gerekebilir. 

Seni bu konuda destekleyen en kıymetli kozmik enerji ise Güneş'in Terazi burcundaki konumu olacak! İçsel denge ve ruhsal huzur arayışın artacak. Böylece hayatını yönetirken maneviyata odaklanacaksın. Mal, mülk tartışmaları, geçmiş hatalar ve özellikle de aile travmalarını affetmeye hazır olman olgunluğunu gösterir. Ruhsal anlamda yaşadığın gelişimi destekleyecek meditasyonlar da işine yarayabilir. Gücüne bir kez daha hayran bırakacağın ve tutkulu bağlarınla güzellikleri tek başına da olsa inşa edeceğin bir gün seni bekliyor.

Bilinçaltında güçlü bir değişim ve dönüşüm enerjisi uyandıran Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle haftanın son günü hayatının ilk günü olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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