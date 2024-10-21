22 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kendine koyduğun hedefler doğrultusundan kendinden emin bir şekilde ilerleyeceksin. Merkür ile Satürn arasındaki güçlü açının etkisiyle her zamankinden çok daha kararlı olacaksın. Elbette disiplinli ve hırslı duruşun da belirginleşecek. Haliyle bu durumda hiç kimse karşında duramayacak.

Tam da bu noktada iş hayatında kişisel kimliğini ortaya çıkarmanı isteyeceğiz. Çünkü Ancak bu şekilde kendini gösterebilirsin. Belki daha fazla sorumluluk almak yerine, mevcut sorumluluklarını her zamankinden farklı şekillerde yerine getirmek hayatına değişim enerjisi getirecektir. Bu sayede yavaşça yükselmek yerine, hızlı zirveye ulaşmanın bir yolunu da bulabilirsin.

Peki, alışılagelmişini dışına çıkmak sana kendine nasıl hissettirecek? Belki biraz bocalayabilirsin, ancak sonunda yeni yerini ve halini sen de seveceksin. Öte yandan kişiliğini ortaya çıkartmak, tüm gerçekliğin ile saydam olmak aşk hayatında da güzel gelişmelere neden olabilir. Partnerin sana bir kez daha aşık olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...