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22 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 19:01

Kendinize yeni bir yol çizin! Peki 22 Ekim Salı gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnini disiplinli bir şekilde organize etmelisin. Seni derin düşüncelere ve güçlü stratejiler kurmaya yönlendiren Merkür ile Satürn'ün etkisi altında kendine yeni bir yol çizebilirsin. 

Tam da bu noktada bilinç altındaki bazı korkular ile yüzleşebilirsin. Özellikle bu dönemde yeni bir işe başlayabilirsin. Haliyle bu korkular da yeni başlangıçlara ilişkin olacaktır. Bir iş ya da aile düzeninin kendini bırakmak bağlanma endişeni tetikleyecektir. Özgürlük ile düzen arasında sıkışıp kaldığını hissedersen, derin bir nefes almalısın. Çünkü kurduğun stratejileri ve zihindeki düşünceleri takip edersen, hayatını istediğin iyi bir şekillendirebilirsin. 

Peki, kontrolün elinde olduğunu bilmek seni rahatlatır mıydı? Eğer cevabın evet ise bilmelisin ki kontrol zaten sende. Bu konuda en büyük destekçin ise Merkür! Tabii kontrolü biraz elden bırakmak istiyorsan kalbini aşkı da açmalısın. Güçlü duygular ve aşk da seni besleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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