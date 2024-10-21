22 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayatını sağlam temeller üzerine kurmak ve hayallerini gerçekleştirmek gündeminde olacak. Özellikle uzun vadeli yatırımlar ve stratejiler üzerine düşünmen gerekiyor. Geleceğini yönetmeni sağlayacak adımlar atmak üzeresin. Bugün verdiğin kararlar düşündüğünden daha önemli olabilir. Çünkü uzun vadede gücüne güç katmanı sağlayacak bir yola giriyorsun.

İş ya da sektör değişikliği yapabilirsin. Ancak dikkatli karar vermelisin, dönüşü olmayan bir yola gireceksin. En azından bir süre seçtiğin yolda yürümen şart olacak. Tam da bu noktada ekonomik düzenini de bozmamak adına plan yapmalısın.

Tüm bunların yanında Merkür ile Satürn'ün etkileşiminde içsel bir sorgulama süreci de yaşayabilirsin. İnançlarını ve tercihlerini yeniden düşünmeye başlayabilirsin. Bu aşamada değişime ise direnç göstermemeli, yeniliği kucaklayarak kendine daha iyi hissettiğin bir yol planlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...