22 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında sağlam adımlar atmanın tam zamanı. Merkür ile Satürn'ün etkisi altında aldığın kararlar sayesinde, uzun vadeli projelerde büyük başarılı olabilirsin. Önünün bir hayli açık olduğu bugün içerisinde hızla ilerlemeye odaklanmalısın. Her kararının başarı, bolluk ve bereket getirdiği günden boyunca bir hayli kazançlı çıkacaksın.

Tam da bu noktada uzun vadeli hedeflerin yanında kısa vadeli yatırımlara da yönelmeni tavsiye etmeliyiz. Belki de anlık kazançlar için bazı riskler alman gerekebilir. Ancak sonunda mükafatını alacağın da kesin.

Hırslarını ise iyi yönetmelisin. Kazandığın yerde, kaybetmeye başlamadan durmalısın. Güç oyunlarına karşı da dikkatli olmalısın. Gerçek bir lider olduğunu biliyoruz ama herkese yeterince söz hakkı verdiğine emin olmalısın. Bu dönemde egonu yöneterek saygınlığını daha da artırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...