22 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün lükslerine odaklanacaksın. Zevklerinin, istek ve arzularının peşinden gideceksin. Hedeflerine ulaşmak için büyük bir heyecanla hareket edecek, hiçbir konuda az ile yetinmeyeceksin!

İşte tam da bu nokta, kazandıklarını harcamanın zamanı geldiğine dair bir işaret! Özellikle bir süredir işini kurmak, güçlenmek ve kazanmakla zaman harcayan Akrep burçları için şimdi hasat zamanı. Artık sahiden hiçbir şeyin azı ile yetinmene gerek yok. Tabii paranı ve enerjini har vurup harman savurmamalısın. Ancak hayattan keyif almalısın.

Elde ettiğin gücü maddi istikrara dönüştürmeli, bu sayede zevklerine ve lükslerine odaklanarak yaşamalısın. Bu durum beraberinde hırslarını ve rekabet duygunu da artıracaktır. Görünen o ki yıl biterken çok kazanacak, çok harcayacaksın. Maddi anlamda güçlenmeni sağlayan alma-verme döngüsüne dikkat et. Paylaşmak güzeldir, unutma! Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...