22 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iç dünyana odaklanmalısın. Ruhsal gelişimini, sezgilerini ve yaşam enerjini destekleyen Güneş'in Başak burcundaki konumu sayesinde hayata bakış açını değiştirebilirsin. Bu dönemde özellikle kendini ve geçmiş yaşamını gözden geçirebilirsin. Geçmişinle barışabilir, iç huzura kavuşabilir ve bu sayede kendine yeni bir yol çizebilirsin. Hayatının yeni ve daha güçlü bir dönemine başlıyorsun. Belki de bunun için biraz yalnız kalmak ve ruhsal çalışmalara yönelmek iyi olabilir.

Öte yandan kendine zaman da ayırmalısın. Şıklığını ve zarafetini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Kendini daha iyi hissetmenizi sağlayacak kişisel bakım ve yenilenme süreçleri sana çok iyi gelecektir. Enerjini arttıracak meditasyonlar ve egzersizler stres faktörünü de üzerinden atmanı sağlayacaktır. Tabii bu durum sağlığına da iyi gelecek.

Kendine öne al diyen bu dönemde iş hayatında ise perde arkasında kalmayı daha uygun görebilirsin. Bir adım geri çekilerek sessizce kendi düzenini ve işini yürütmek için harika bir dönem. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...