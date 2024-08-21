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22 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 19:00

Yeni hedeflere odaklanın ve daha sosyal olun! Peki, 22 Ağustos Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sosyal etkileşime her zamankinden çok daha önem verebilirsin. Etrafında yakın dostlarını ve arkadaşlarını görmek isteyebilirsin. Bu dönemde arkadaşların ile iş birliği yaparak kolektif hedeflerine ulaşabilirsin. Yakın arkadaşınla bir kafe açmak, dijital mecralar üzerinden bir iş kurmak ya da ticaret yapmak gündeminde yer alabilir. Tam da bu noktada bazen de seninle ulaşmak için sosyal bağlantılarını kullanmak isteyebilirsin. Bir yandan da yeni ilişkiler kurarak konfor alanını genişletebilirsin. 

Haliyle gelecek planlarını yeniden gözden geçirmen gerekecek. Kurduğun iş süreçlerinde sadakat ve güven ön planda olacak. Hem detaycı Başak burcunun dikkati hem de Akrep'in gözlem yeteneği sayesinde doğru kişilerle ortaklıklar kuracaksın. Zira bu ilişkileri kurarken hemen her konuyu inceleyip sık dokuyacaksın. 

Tüm bunların yanında romantik ilişkinde de dikkatli bir şekilde hareket etmeye Özen göstereceksin. Kendini bir anda aşka bırakmak ve tutkuların ile hareket etmek bugün pek de mümkün olmayacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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