21 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün güçlü enerjisiyle dolunaya hazırlıklı ol! Oğlak burcundaki Dolunay, ilişkilerinde tüm taşların yerine oturmasını sağlayacak. Bu dönemde, partnerinle birlikte geleceğe dair ciddi kararlar alabilirsin. Hayatında köklü değişikliklere neden olacak kararlarla birlikte, aile yapın ve düzenin değişebilir. Romantik tekliflere, geleceğe dair tatlı heyecanlara ve hatta belki de evlat sahibi olmaya hazır olmalısın. Bugün, bekar Yengeç burçları da mutlu olacak! Aşk hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalabilir...

Sıra geldi, Venüs ile Jüpiter'in atmışlık açısına! Bu açı kalıbı, yeni yolların habercisi. İş ya da eğitim hayatını ilgilendiren kararlar alman gerekebilir. Aldığın her kararla daha da büyüyebilir ve ilerleyebilirsin. Bu dönemde özellikle akademik kariyerine odaklanabilirsin. Zira kendini geliştireceğin, uzmanlık alanını genişleterek değerine değer kattığın bir sürece giriyorsun. Bu şansı sakın kaçırma. Yenilikten, yeni deneyim ve eğitimlerden geri kalma. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...