21 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün astrolojik anlamda güçlü ve yüksek enerjiye sahip dolunayın etkisi altında olacaksın. Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay, maddi konular ve gelir kaynaklarıyla ilgili gelişmelerin habercisi olacak. Finansal durumunu gözden geçirip, bütçeni yeniden düzenlemek için harika bir gün. Biraz da risk alarak kazancını katlayabilirsin. Hatta alım-satım konularında kararlar alıp, yatırımlarında boyut atlayabilirsin. Toplu bir paranın eline geçmesiyle, kaynakalarını iyi değerlendirmek konusunda dikkatli olmalısın.

Gelelim, Venüs'ün Jüpiter ile oluşturduğu atmışlık açıya! Sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde şansını artıran bu açı kalıbı, yeni arkadaşlıklar kurmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Seni bekleyen sosyal etkinliklerde kuracağın bağlantılar, hayatında değişimin habercisi olabilir.

Tabii aşkı da hayatına bugün giren bir yabancıda bulabilirsin. Seni dengeleyecek aşkı bulmak üzeresin. Birlikte çok eğleneceğin, 'ruh eşim' diyeceğin kişi ile tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...