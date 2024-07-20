21 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dolunayın beklenmedik duygusal derinliği ile hayatında önemli değişiklikler yaşayabilirsin. Oğlak burcundaki Dolunayın etkisiyle, ev ve aile konularında tamamlanman gereken birtakım süreçlere odaklanabilirsin. Bu dönemde aile içindeki sorunları çözmek ve evle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsin. Açıkçası, attığın her adımda iç huzura kavuşacak ve aile düzenini sağlayacaksın.

Tabii bu enerji seni biraz da romantik hale getirecek. Venüs ile Jüpiter'in atmışlık açısının da desteğiyle aşk hayatında da şansın artacak. Romantik ilişkinde yeni başlangıçlar yapmaya hazır ol. Bugün, duygusal olarak daha dengeli hissederken, aradığın aşkı bulabilirsin!

Son olarak iş hayatını ele alalım. İçindeki denge arzusu, iş hayatına da uyum getirebilir. Fırsatları iyi değerlendir ve iş arkadaşlarınla yeni bir düzen inşa et. Bu düzende odak noktası olabilir, işleri kontrol eden taraf olabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...