21 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün dolunay senin burcunda meydana geliyor. Astrolojik anlamda bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Oğlak burcunu sıkıştıran dolunayın etkisiyle, sen de resmen şansını zorlayacaksın. Bugün, kişisel hedeflerine odaklanarak kendine dair yeni kararlar alabilirsin. Hayatında önemli değişiklikler yapmak için bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Kendi yolunu çizmenin zamanı geldi...

Venüs ile Jüpiter arasındaki atmışlık açının da etkisiyle, kendini her zamankinden daha öz güvenli ve kararlı hissedeceksin. Bugün, kişisel gelişim için harika bir zaman. Hiç durma, bir an önce harekete geç. Böylece elde ettiğin başarıları sen bile tahmin edemezsin. İş kurmak ya da kariyerinde yükselmek için hırsınla ön plana çıkacaksın. Uzun zamandır elde etmek istediğin başarıyı, kısa zamanda elde edeceksin.

Tabii değişim enerjisi aşk hayatına da etki edecek. Bu aralar aşk hayatın ile iş hayatını dengeleyeceksin. Mutlu ve keyifli anlar yaşadığın gün boyunca ileriyi hedefle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...