21 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün astrolojik anlamda seni güçlendirecek dolunay ile bilinçaltının derinlerine inmeye hazır ol. Zira Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay, iç dünyanda ve bilinçaltında önemli tamamlanmaları beraberinde getirecek. Kendi içsel süreçlerine odaklanarak, ruhsal anlamda arındığın ve yenilendiğin bir güne başlıyoruz. Bu dönemde ilişkilerini ve iş hayatını kusursuz bir dengeye kavuşturabilirsin.

Mesela aşk hayatında özellikle de çözemediğin sorunlar ya da mesafelerle ilgili çözüme ulaşabilirsin. Partnerinle önemli bir kavuşma yaşayabilirsin. Bu kavuşma bedensel ya da mental anlamda olabilir ve ilişkini resmen tazeleyebilir. Tabii bu durumda aşk hayatında heyecan da artacak!

Gelelim, Venüs ile Jüpiter'in atmışlık açısının enerjisine! Zihinini yeni fikirlerle dolduracak bu açı kalıbı, iş hayatına inovasyon katacak. Teknolojik gelişmelere ve işinde yükselmeye hazır ol. Gelişime odaklanırsan, ilerleme de beraberinde gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...