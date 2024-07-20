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21 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 19:01

Oğlak dolunayında sınırları aşabileceğinizin farkında olmalısınız! Peki, 21 Temmuz Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün astrolojik anlamda bir dönüm noktası kabul edilen dolunayın etkisine hazır ol. Oğlak burcundaki Dolunay, sınırlarını aşmanı sağlayacak. Bugün, yurt dışı bağlantılı süreçleri tamamlanmaya odaklanabilirsin. Eğitim, seyahat veya hukuki meselelerde önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Anlaşılan, beklediğin resmi evrak, eline ulaşmak üzere. 

Gelelim, Venüs ile Jüpiter'in atmışlık açısına! Bu açı kalıbı ise seni maddi konularda destekleyecek. Beklenmedik kazançlar elde edebilir, gelirini artıracak cesur hamleler de yapabilirsin. Kendine güvenli, atılgan ve cesur hareket ettiğin mali konularda aldığın risklere dikkat edersen keyfin yerinde olacak. 

Son olarak bugün romantizmden ziyade, küçük heyecanlara kapılabilirsin. Aşkı kovalamak, yaz aşkı yaşamak ya da heyecan ve tutkuların peşinden koşmak gündeminde olabilir. Dikkat et, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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