21 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün astrolojik anlamda bir dönüm noktası kabul edilen dolunayın etkisine hazır ol. Oğlak burcundaki Dolunay, sınırlarını aşmanı sağlayacak. Bugün, yurt dışı bağlantılı süreçleri tamamlanmaya odaklanabilirsin. Eğitim, seyahat veya hukuki meselelerde önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Anlaşılan, beklediğin resmi evrak, eline ulaşmak üzere.

Gelelim, Venüs ile Jüpiter'in atmışlık açısına! Bu açı kalıbı ise seni maddi konularda destekleyecek. Beklenmedik kazançlar elde edebilir, gelirini artıracak cesur hamleler de yapabilirsin. Kendine güvenli, atılgan ve cesur hareket ettiğin mali konularda aldığın risklere dikkat edersen keyfin yerinde olacak.

Son olarak bugün romantizmden ziyade, küçük heyecanlara kapılabilirsin. Aşkı kovalamak, yaz aşkı yaşamak ya da heyecan ve tutkuların peşinden koşmak gündeminde olabilir. Dikkat et, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...