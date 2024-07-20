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21 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 19:01

Oğlak dolunayında hayata karışın... Neşenizi artıracak enerjiler sizi saracak. Peki, 21 Temmuz Pazar gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün beklenmedik bir astrolojik etki ve dolunayın çekimi altındasın. Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay ile birlikte değişeceksin. Sınırlarını aşacak, sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşayacaksın. Yeni arkadaşlıklar kurduğun gurup etkinlikleri ve sosyal aktiviteler seni bekliyor. Hayata karış... 

Sevdiklerine zaman geçirmek, yeni insanlarla bağ kurmak sana kendini güçlü hissettirecek. Dolunay, kendine ve eğlenmeye vakit ayırman için sana resmen enerji verecek. Bu şansı kaçırma. Bu halin ise en çok partnerinin hoşuna gidecek. Birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz bir hafta sonu olacak. 

Son olarak bir de Venüs ile Jüpiter arasında oluşan atmışlık açının etkisinden söz edelim. Maddi konularda şansını artıracak bu enerji ile miras ya da nafaka gibi konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Zira, yoktan eline ulaşacak para, refah düzeyini artıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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