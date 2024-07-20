21 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün beklenmedik bir astrolojik etki ve dolunayın çekimi altındasın. Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay ile birlikte değişeceksin. Sınırlarını aşacak, sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşayacaksın. Yeni arkadaşlıklar kurduğun gurup etkinlikleri ve sosyal aktiviteler seni bekliyor. Hayata karış...

Sevdiklerine zaman geçirmek, yeni insanlarla bağ kurmak sana kendini güçlü hissettirecek. Dolunay, kendine ve eğlenmeye vakit ayırman için sana resmen enerji verecek. Bu şansı kaçırma. Bu halin ise en çok partnerinin hoşuna gidecek. Birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz bir hafta sonu olacak.

Son olarak bir de Venüs ile Jüpiter arasında oluşan atmışlık açının etkisinden söz edelim. Maddi konularda şansını artıracak bu enerji ile miras ya da nafaka gibi konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Zira, yoktan eline ulaşacak para, refah düzeyini artıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...