21 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün astrolojik anlamda son derece güçlü bir dolunay etkisiyle harekete geçeceksin. Oğlak burcundaki Dolunay seni, hayatını önceliklendirme konusunda teşvik edecek. Bugünden itibaren günlük rutinin içinde kendine daha fazla vakit ayırman önem kazanacak. Dinlenmek ve enerji toplamak için harika bir fırsat var karşında. Yenilenmek ve huzur bulmak için harekete geçmelisin. Mesela uzun zamandır kendin için yapmak istediğin şeylere vakit ayırabilir, belki bir seyahate de çıkarsın.

Sıra geldi, iş yerinde daha fazla sorumluluk almanı sağlayacak Venüs ile Jüpiter'in atmışlığına. Disiplinli ve kararlı olmalısın. Bu sayede iş hayatında otorite figürler arasında yerini alabilirsin. Lider olmanın zamanı geldi.

Öte yandan bugün, romantik ilişkinde güven ve sadakat ön planda olabilir. Artık kendi sınırlarını çizdiğin bu dönemde ilişkinde de değişiklik isteyebilir, kendini önceliklendirebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...