21 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün dolunayın etkisiyle hayatında değiştirmek istediğin konulara odaklanmalısın. Zira Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay, iletişim yeteneklerini destekliyor ve kendini her zamankinden daha kolay ifade etmeni sağlıyor. Ailen, kardeşlerin ya da partnerinle arandaki sorunları çözmek ve iletişimde daha net olmak için daha uygun bir zaman olamazdı. İlişkilerindeki tutkulu duruşun, sevgini hissettiren tavırların ve empati yeteneğin herkesin gönlünü kazanmanı sağlayacak. Tabii onların da senin gönlünü kazanması, bu düzenin sağlanması için önemli!

Ama müjdemizi isteriz, çünkü iş hayatında şansın açılıyor. Venüs ile Jüpiter'in atmışlığı, kariyer yaşamında yeni fırsatlar ve projelerin habercisi oluyor. İş hayatında istediğini elde edebilirsin. İş kurmak, iş değiştirmek ya da kazancını artırmak gibi hedeflerin varsa; bugün harekete geçmelisin. İmzalar bugün atılmasa dahi, aksiyom almalısın. Başlangıcını hafta bitmeden yaptığın işlerde başarı oranın düşündüğünden çok daha yüksek olacak, şimdiden söyleyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...