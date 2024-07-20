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21 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 19:01

Oğlak dolunayı iş hayatınızda köklü bir değişiklik yapmanızı sağlayacak şansla gelecek! Peki, 21 Temmuz Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün dolunayın etkisiyle hayatında değiştirmek istediğin konulara odaklanmalısın. Zira Oğlak burcunda meydana gelen Dolunay, iletişim yeteneklerini destekliyor ve kendini her zamankinden daha kolay ifade etmeni sağlıyor. Ailen, kardeşlerin ya da partnerinle arandaki sorunları çözmek ve iletişimde daha net olmak için daha uygun bir zaman olamazdı. İlişkilerindeki tutkulu duruşun, sevgini hissettiren tavırların ve empati yeteneğin herkesin gönlünü kazanmanı sağlayacak. Tabii onların da senin gönlünü kazanması, bu düzenin sağlanması için önemli! 

Ama müjdemizi isteriz, çünkü iş hayatında şansın açılıyor. Venüs ile Jüpiter'in atmışlığı, kariyer yaşamında yeni fırsatlar ve projelerin habercisi oluyor. İş hayatında istediğini elde edebilirsin. İş kurmak, iş değiştirmek ya da kazancını artırmak gibi hedeflerin varsa; bugün harekete geçmelisin. İmzalar bugün atılmasa dahi, aksiyom almalısın. Başlangıcını hafta bitmeden yaptığın işlerde başarı oranın düşündüğünden çok daha yüksek olacak, şimdiden söyleyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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