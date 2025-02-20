21 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güçlü sezgilerle hareket edeceksin! Yapman gerekeni zaten bildiğini hissedecek ve bu sayede her işte doğruyu bulacaksın. Aklına, öngörülerine ve hislerine güven. Elindeki tüm veriler birleşerek rasyonel verilere ve doğrulara dönüşebilir.

Özellikle ikilemde kaldığın konularda ve emin olamadığın durumlarda gökyüzünün sana yol göstermesine izin ver. Tabii içindeki sese rağmen bile temkinli atman gereken adımlar olacaktır. Ama doğru zamanda doğru şansı yakalamak için harekete geçmeye hazır ol. Belki birtakım riskler alarak yatırım süreçlerine dair de yenilikçi adımlar atmak gündeminde yer alabilir.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik bir yakınlaşma ve aşk dolu bir ilişkiye de hazırsın. Lakin geçmiş ile bağlarını koparmalı, önce özgür kalmaya hazır olmalısın. Göreceksin, aklın ve kalbin özgür olduğunda gerçek aşk seni bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...