21 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün rutinlerine sıkı sıkıya tutunacaksın. Hayatın mevcut düzeninde sık sık söz edebileceğimiz iniş ve çıkışlardan uzaklaşmak isteyeceksin. Standarda odaklanacak, oyunu kuralına göre oynamak isteyeceksin. Her şeyin olduğu yerde ve olması gerektiği şekilde olması sana güven verecek!

Ancak şimdiden söyleyelim, bu güvenli alan seni kısa zamanda sıkacaktır. Zira, Güneş'in Yay burcunda konumlanması ile ruhunun bir yanı maceraya atılmak isteyecek. Bu iki karşıt durum arasında kalırken izleyeceğin yol da hayatını nasıl şekillendireceğin konusunda güçlü bir işaret olacak. Tam da bu noktada aniden duygusal kararlar alabilirsin. Karaların iş hayatını biraz karıştırabilir!

Duyguların ile mantığın arasında kaldığın anlarda, hayatındaki stres faktörü artabilir. Aman dikkat bu durum sağlığını tehdit edebilir. Gerilim pek de sana göre değil! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...