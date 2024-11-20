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21 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

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21 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.11.2024 - 19:01

Rutinler, güvenli ve anlamlı hale gelebilir! Peki 21 Kasım Perşembe gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün rutinlerine sıkı sıkıya tutunacaksın. Hayatın mevcut düzeninde sık sık söz edebileceğimiz iniş ve çıkışlardan uzaklaşmak isteyeceksin. Standarda odaklanacak, oyunu kuralına göre oynamak isteyeceksin. Her şeyin olduğu yerde ve olması gerektiği şekilde olması sana güven verecek! 

Ancak şimdiden söyleyelim, bu güvenli alan seni kısa zamanda sıkacaktır. Zira, Güneş'in Yay burcunda konumlanması ile ruhunun bir yanı maceraya atılmak isteyecek. Bu iki karşıt durum arasında kalırken izleyeceğin yol da hayatını nasıl şekillendireceğin konusunda güçlü bir işaret olacak. Tam da bu noktada aniden duygusal kararlar alabilirsin. Karaların iş hayatını biraz karıştırabilir! 

Duyguların ile mantığın arasında kaldığın anlarda, hayatındaki stres faktörü artabilir. Aman dikkat bu durum sağlığını tehdit edebilir. Gerilim pek de sana göre değil! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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