21 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün geçmişin yüklerinden arınacaksın. Üstlendiğin fazlaca sorumluluktan, seni yoran ilişkilerden ve hayatındaki stres faktörünü artıran iş yükünden kurtulacaksın. Böylece zamanını ve enerjini daha doğru şekilde kullanacaksın. Hayatının kontrolünü eline aldığını hissederek biraz da hafifleyeceksin.

Tam da bu noktada Güneş'in Yay burcunda konumlanmasının da etkisiyle kendi iç dünyana yöneleceksin. Hayattan beklentilerini, isteklerini ve hedeflerini yeniden belirleyeceksin. Bu durum enerjini ve hayata bağlılığını artıracak. Şimdi hayatı tam olarak istediğin gibi yaşama vakti! İş hayatında gerçek bir lider olmak için harekete geç! Başaracakların hoşuna gidecek.

Profesyonel hayatın dışında aşk hayatında da değişime ne dersin? Romantik başlangıçlar yapabilirsin. Yeter ki kalbini aç. Geçmiş bağlılıklarından ve ilişkilerinden kurtul, yeni birlikteliklere kucak aç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...