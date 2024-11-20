21 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
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21 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
Geleceği yeniden şekillendirebilirsiniz! Peki 21 Kasım Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?
İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...
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