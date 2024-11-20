21 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün geçmiş ile bağlarını gözden geçireceksin! Köklerine ulaşmak ya da aile bağlarından uzaklaşmak gibi iki zıt düşünce zihnini adeta ele geçirecek... Görünen o ki aile bağlarına ilişkin birtakım kararsızlıklar içerisinde olacaksın. Bu ikilemler seni daha bağımsız ya da bir topluluğa ait hale getirecek.

Tam da bu noktada Güneş'in Yay burcunda konumlanmasının etkilerinden söz etmeliyiz. Geçmiş ile ilgili sorunlarını çözmenin mutlaka bir yolunu bulacaksın. Ancak bu yolun nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Bunu bulacak olan sensin. Zira, Başak burcunun mantıksal yanı mı hayatına daha çok etki edecek yoksa Yay burcunun maceracı ve duygusal yanı mı? Tabii bunu yükselenin ve alışkanlıkların belirleyecek.

Bütün bunların dışında, bugün profesyonel hayatında da köklü değişiklikler söz konusu olabilir. Kariyer hedeflerine ulaşmak için yeni bir yol ve strateji belirleyebilirsin. Başarılı olmayı, her zamankinden çok daha tutkulu bir şekilde isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...