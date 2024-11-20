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21 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

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21 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.11.2024 - 19:01

Bir karar vermeniz gerekiyor! Peki 21 Kasım Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün geçmiş ile bağlarını gözden geçireceksin! Köklerine ulaşmak ya da aile bağlarından uzaklaşmak gibi iki zıt düşünce zihnini adeta ele geçirecek... Görünen o ki aile bağlarına ilişkin birtakım kararsızlıklar içerisinde olacaksın. Bu ikilemler seni daha bağımsız ya da bir topluluğa ait hale getirecek. 

Tam da bu noktada Güneş'in Yay burcunda konumlanmasının etkilerinden söz etmeliyiz. Geçmiş ile ilgili sorunlarını çözmenin mutlaka bir yolunu bulacaksın. Ancak bu yolun nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Bunu bulacak olan sensin. Zira, Başak burcunun mantıksal yanı mı hayatına daha çok etki edecek yoksa Yay burcunun maceracı ve duygusal yanı mı? Tabii bunu yükselenin ve alışkanlıkların belirleyecek. 

Bütün bunların dışında, bugün profesyonel hayatında da köklü değişiklikler söz konusu olabilir. Kariyer hedeflerine ulaşmak için yeni bir yol ve strateji belirleyebilirsin. Başarılı olmayı, her zamankinden çok daha tutkulu bir şekilde isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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