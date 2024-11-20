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21 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

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21 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.11.2024 - 19:01

Kedinize güvenin, her şey değişebilir. Peki 21 Kasım Perşembe gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünden itibaren kendine olan inancın artacak. Sen kendine inandıkça ve öz güvenli bir şekilde hareket ettikçe etrafındaki insanların sana olan tavrı da değişecek. Toplumdaki yerin ve önemin değişecek. Adından söz ettirecek, kendini pek çok insana sevdireceksin. 

Tam da bu noktada kariyerinde de birtakım değişikliler olduğunu göreceksin. Zira Güneş'in Yay burcunda konumlanmasıyla birlikte başarına da başarı katacaksın. Kararlı bir şekilde hareket edecek. İş hayatında adından söz ettirmenin bir yolunu bulacaksın. Bugüne kadar kullanmadığın yeteneklerin, gücün ve potansiyelini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Tam kapasite ile çalıştığında haftayı bir hayli kârlı ve göz önünde kapatacaksın. 

Son olarak bu aralar aşka da açıksın! Kalbini çalacak kişiye ve bir yabancının hayatına girmesine şans vermelisin. Bırak bir aşk ve romantizm seni bulsun. Dahası tüm güzel duygularla romantik anlara da hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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