21 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün romantizm ve eğlenceye kapılacaksın! Duygularının seni yönetmesine izin verecek, kendine odaklı ve benmerkezci yaşam tarzından ödün vereceksin. Görünen o ki Güneş'in Yay burcunda konumlanmasıyla birlikte artık senin de ilk önceliğin kendin olmayacak.

Tam da bu noktada hayatında çok daha fazla coşku ve tutkudan söz etmek mümkün olacak. Duygularını arzuların yönetecek... Eğer bekarsan aşka kapılacaksın. Üstelik yüzeysel duygular değil, derin bağlar kuracaksın. Mevcut bir ilişkin var ise o zaman duygularının derinleşmesi ve partnerinle belki de öylesine başlayan ilişkinin aşka dönüşmesi de söz konusu olabilir.

Hadi biraz ad eğlenelim! Bugün Güneş'in üzerindeki etkisi, hayatı daha fazla sevmene neden olacak. Güçlü bir yaşam enerjisi ile ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Hayattan tat alacak, olmadık düşüneler ortaya atacaksın. Yaratıcı gücünü kullanarak yapacağın keşifler ise düşündüğünden çok daha iyi olacak. Sanıyoruz, bu keyifli gün başarıları da beraberinde getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...