21 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün cesur olmanın tam zamanı! Her zamanki gibi gözü kara ve kararlı olmalısın. Özellikle de ekonomik düzenini etkileyen finansal kararlarda ve ortaklık ilişkilerinde cesur kararlar vermelisin. Yatırım ve girişimler için büyük riskler alabilirsin. Paranı kârlı olacağına inandığın işler için harcayabilirsin. Ancak bu aşamada gereksiz harcamalardan kaçınmalısın. Onun yerine tutumlu olmalı, paranı ve gücünü kazanmaya yönelik kullanmalısın.

Güneş'in Yay burcunda konumlanması, bugüne dek verdiğin kararları sorgulamanı sağlayacak. Görünen o ki bu sorgulama ve yüzleşme süreci sayesinde hatalarından döneceksin. Dahası geçmişi telafi edecek, daha önce kaybettiklerini geri almanın bir yolunu bulacaksın. Üstelik maddi anlamda eskisinden çok daha güçlü bir şekilde rekabete hazırsın.

Tüm bunlar öz saygını ve kendine olan güvenini artıracak. Böylece daha kolay ilişkiler kuracak, ortaklık ilişkilerini çok daha büyük bir başarı ile yöneteceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...