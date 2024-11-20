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21 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

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21 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.11.2024 - 19:01

Cesur olun! Peki 21 Kasım Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün cesur olmanın tam zamanı! Her zamanki gibi gözü kara ve kararlı olmalısın. Özellikle de ekonomik düzenini etkileyen finansal kararlarda ve ortaklık ilişkilerinde cesur kararlar vermelisin. Yatırım ve girişimler için büyük riskler alabilirsin. Paranı kârlı olacağına inandığın işler için harcayabilirsin. Ancak bu aşamada gereksiz harcamalardan kaçınmalısın. Onun yerine tutumlu olmalı, paranı ve gücünü kazanmaya yönelik kullanmalısın. 

Güneş'in Yay burcunda konumlanması, bugüne dek verdiğin kararları sorgulamanı sağlayacak. Görünen o ki bu sorgulama ve yüzleşme süreci sayesinde hatalarından döneceksin. Dahası geçmişi telafi edecek, daha önce kaybettiklerini geri almanın bir yolunu bulacaksın. Üstelik maddi anlamda eskisinden çok daha güçlü bir şekilde rekabete hazırsın. 

Tüm bunlar öz saygını ve kendine olan güvenini artıracak. Böylece daha kolay ilişkiler kuracak, ortaklık ilişkilerini çok daha büyük bir başarı ile yöneteceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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