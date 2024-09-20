21 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aile içi iletişime odaklanmalısın. Hafta sonunun ilk gününde sevdiklerinle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin. Fakat güzel başlayan bir aile buluşmasında Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilirsin.

Aman dikkat Merkür'ün kare açısı, duygularını kontrol edememene sebep olabilir. Abartılı duygular ile hareket ederek kendini bazı tartışmaların içinde bulabilirsin. Haliyle bu durumu kalp kırıklıklarına neden olabilir. Bu nedenle duygularını kontrol edip sevdiklerinle keyifli vakit geçirmeyi tercih etmelisin. Sevgi dolu bir şekilde mutlu anlara odaklanmalısın.

Öte yandan bugün finansal konularda da dikkatli olmalısın. Riskli yatırımları pek tercih etmesen de fazla iyimser bir yaklaşımla bazı detayları gözden kaçırabilirsin. Bu nedenle harcamalarını da yatırım seçeneklerine de dikkatle değerlendirmelisin. İş hayatın ve kariyer süreçlerinde de kendinden emin bir şekilde ilerlemeli, mevcut düzenini korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...