21 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ani bir kararla rotanı belirlemelisin. Zira Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle içindeki gezgin uyanacak. Yola çıkmak için acele edeceksin... Hiçbir dataya takılmadan, bir anlık heves ile hatta hazırlanmadan sadece küçük bir valizle yola çıkmak senin için yeni bir ufka açılmak gibi olabilir.

İşte tam da bu noktada bu yolda seni nelerin beklediğinden söz etmekte fayda var. Öncelikle bu seyahat, iş ve eğitim konuları ile ilişkili olabilir. Önemli bir seminer, etkinlik veya eğitim süreci seni güçlendirebilir. Yani çıktığında yolculuk hem romantik bir macera yaşamanı hem de kişisel anlamda gelişmeni sağlayabilir. Belki de uzmanlık alanını derinleştirecek bir eğitim de senin için faydalı olabilir.

Bu aşamada, kalabalık arasında fikirlerini paylaşmak konusunda kararlı olmalısın. Yanlış yapmaktan korkmadan düşüncelerini söylemelisin. Bu sayede bulunduğun ortamda fark yaratabilirsin. Kendini gösterip günün tüm alkışını toplayan tarafta yer alabilirsin. Tabii bu arada gezmeye ve eğlenmeye de yeterince zaman ayırdığından emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...