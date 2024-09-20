21 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sosyal ilişkiler ve romantik duygular gündeminde yer alabilir. İnsan ilişkileri bugün senin için her zamankinden çok daha önemli olacaktır. Bu dönemde sevmek ve sevilmek üzerine inşa edilmiş bağları güçlendireceksin. Zira, Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının ilişkilerinde dengeyi sağlaması bir hale olası. Tabii bu durumun bazı olumsuz etkileri de olabilir. Mesela ikili ilişkilerinde her zamankinden daha fazla kendinden ödün verebilirsin.

İşte tam da bu noktada senin özverin ile yürüyen ilişkiler zamanla seni yorabilir. Bu süreçte artan beklentilerin de bazı hayal kırıklıklarına neden olabilir. Belki de bu dönemde yapacağın en iyi şey sadece sevgi bağlarındaki dengeyi kurmakla yetinmemek ve bunun yanında ilişkilerinin beklentileri karşılayıp karşılamadığını da teyit etmek olacaktır.

Gelelim İş hayatına. Bu dönemde iş hayatında da dengeye ihtiyacın olacak. Astrolojik anlamda güçlü bir etkiye sahip olan kare açı, iş yerinde maddi anlamda güçlenmeni sağlayacak. Bu durum belki bir terfi ile belki de yeni bir iş anlaşması ile olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...