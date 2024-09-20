21 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün hırslarına ve kariyer hedeflerine odaklanabilirsin. Dikkatli ol bu aşamada bazı gerçekçi olmayan ve abartılı hedeflerin peşine düşebilirsin. Zira Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, seni yanıltabilir. Anlattığımız düşünebilirsin ama zaman zaman yolundan bile çıkabilirsin. Fakat hırslarını doğru yönlendirmek yaratıcı bir yol çizmeni de sağlayabilir.

İşte tam da bu noktada hayal kurmaktan vazgeçmemeni öneririz. Tabii bu arada hayal ile gerçeği ayırt etmek, kendinden emin adımlarla ilerlemek ve ilerlemenin tadını çıkarmak da senin için iyi olacaktır. Belki artan beklentilerini karşılayacak kıymetli bir ilerleme kat ederek başarının tadın da çıkarabilirsin. Fakat büyük riskler almamalısın. Ani bir iş değişikliği seni stres yaratacak bir hengamenin içerisine sokabilir.

Astrolojik anlamda kare açıların olumsuz etkilerin habercisi olduğunu söylemeliyiz. Ve beraberinde bir de uyarıda bulunmalıyız: Sağlığına dikkat et! Hırslarını merkeze koyarak ilerlediğin bu yol stresle birlikte bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu dönemde kendini fazla yorarak bedensel anlamda güç kaybedebilirsin. Buna engel olmak için beslenmene ve egzersiz düzenine dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...