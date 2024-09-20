21 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ideallerinin peşinden koşacaksın. Kendini belirlediğin hedeflere bir an önce ulaşmak için risk almaya hazırsın. Büyük bir enerji ile özellikle de uzun vadeli hedeflerine ulaşmak konusunda planlar yapabilirsin. Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle her zamankinden daha hevesli ve meraklı olabilirsin. Haliyle bu durumda kıymetli bir ilerleme kaydedebilirsin. Ancak şimdiden söyleyelim hafta sonu bile ilerlemeye odaklanmak ve ideallerinin peşinden durmaksızın koşmak seni biraz yorabilir.

Belki de Jüpiter'e güvenip biraz işleri oluruna bırakmak sana iyi gelebilir. Bu sayede kendine zaman ayırma fırsatı bulabilirsin. Şimdiden söyleyelim, sevdiklerinin ve özellikle de partilerinin senin ilgine ihtiyacı var. İlgisizlik, beraberinde yalnızlığı getirebilir... Dikkatli ol!

Biraz da sosyalleşmek ve eğlenmek de sana iyi gelecektir. Arkadaşlarınla birlikte güzel vakit geçirmek üzerindeki negatif enerjiyi ve stresi atmanı sağlayabilir. Aynı zamanda ilgi odağını değiştirerek ideallerin dışında bir şeylere odaklanmak da keyfini yerine getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...