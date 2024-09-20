21 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün düşüncelerini açığa çıkarmak konusunda bir hayli heyecanlı olabilirsin. Yenilikçi fikirlerini, yaratıcı görüşlerini ve ilginç düşüncelerini dile getirmekten çekinmeden kendini gösterebilirsin. Elbette bu cesaret ve heyecan Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açıdan geliyor. Ancak dikkatli ol zaman zaman abartıya kaçabilirsin.

İşte tam da bu noktada ani bir karar vermemelisin. Her zamankinin aksine bugün çok kararlı olacaksın. Ama bu durum pek işine yaramayabilir. Hızlı kararların bazı yanlış adımların habercisi olabilir. Fazla düşünmeden aldığın riskler, abartılı düşünceler ya da az düşünülmüş cümleler başına dert açabilir. Özellikle iş hayatında, bir adım geride olmayı tercih edebilirsin.

Biraz da aşktan söz edelim! Bugün romantik anlamda da ani ve hızlı kararlar ile yeni bir aşka yelken açabilirsin. Kısa vadeli bir ilişki adına attığın adım mutlu bir birlikteliğin habercisi olabilir. Romantik bir başlangıç sana psikolojik anlamda da iyi gelebilir. Sevginin şifalı enerjisine güven. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...