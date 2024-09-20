21 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün risk almak konusunda her zamankinden daha hevesli olabilirsin. Fakat özellikle ekonomik özgürlüğünü ve kariyerini etkileyen konularda riskli adımlar atmak pek doğru bir karar olmayabilir. Zira bugün Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altında, bazı sınırları kolayca aşabilirsin. Açıkçası gözünü karartıp aşılmaması gereken kimi çizgileri de aşabilir ve kaybedebilirsin.

İşte tam da bu noktada mevcut düzenini korumayı tercih etmelisin. Fazla risk almadan yenilikçi fikirlerini ortaya koyabilirsin. Yine de fikirlerini kabul ettirmek için aşırı inatçı olmamaya özen göstermelisin. Gerektiğinde başkalarının tavsiyelerini ve fikirlerini de dinleyerek doğru yolu belirlemeye odaklanmalısın. Belki de bireysel başarılar yerine ekip çalışmasına odaklanmak da işine yarayabilir.

Tabii bu arada özel hayatında da inadı geride bırakman şart. Sevdiklerin ve özellikle de partnerin senin doğrularına göre hareket etmek istemeyebilirler. Ortak bir faydada buluşup birlikte keyifli vakit geçirmek bugün her zamankinden çok daha önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...