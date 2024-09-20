21 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kariyerine ilişkin büyük bir ilerleme sürecine hazır olmalısın. Zira Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, bugün önemli bir ilerleme ve kariyerinde güçlü bir duruş vaat ediyor. Bu noktada altından kalkamayacağın hiçbir şey olduğunu düşünmüyoruz. Yalnızca başarı sarhoşluğu yaşamamak adına dikkatli olmalı, ayaklarının yere sağlam bastığına emin olmalısın.

İşte tam da bu noktada sana bazı uyarılarda bulunacağız. Öncelikle ilerlemeye odaklanmalı ve bu hafta sonu yoğun bir tempo ile çalışmaya razı olmalısın. Ne diyelim peşi sıra gelecek olan terfileri hak etmek bazen kolay olmayabiliyor. Öte yandan gerekmedikçe fazla sorumluluk almaktan kaçınmalısın. Çünkü üzerine yeterince sorumluluk yüklenecek.

Bu arada detayları odaklanmak yerine büyük resme bakmanın zamanı geldi. Detaycılığın ve hassasiyetin sayesinde büyük başarılar elde ettiğini biliyoruz. Fakat bugün hem iş hayatında hem özel hayatında detaylarla zaman kaybetmemelisin. Partnerinle arandaki bağı güçlendirecek olan da bu. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...